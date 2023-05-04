3 موبايلات قيمتها أعلى من iPhone 14 Pro Max وبسعر أرخص

يعتبر سعر الهاتف الذكي هو أول شيء يركز عليه المشتري، حيث أنه نظرا لارتفاع أسعار الهواتف الذكية عالميا بشكل كبير أصبح السعر يفرض نفسه أكثر، خاصة في حالة شراء هواتف ذكية من الفئة الرائدة “فلاجشيب” مثل هاتف iPhone 14 Pro Max.

وبحسب مجلة Laptop Mag فإن هناك عدد من الهواتف الذكية التي تقدم إمكانات فائقة في الشاشة والكاميرا والمعالج وكذلك البطارية مع أداء يعتبر مشابه لـ iPhone 14 Pro Max ولكنها على الرغم من ذلك تتفوق بسعرها الأرخص، والذي يعد تحت حاجز الألف دولار .

هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max



ويحتوى على شاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr تدعم معدلات تحديث متغيرة تتراوح بين 10 هرتز و120 هرتز، و3 كاميرات خلفية محسنة بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming تدعم التصوير بتقنية 4K، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

ويعمل بمعالج سداسى النواة قوى وسريع من نوع Apple A15 Bionic والذي يوفر زيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بمع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت و السعة الأكبر في تاريخ الهواتف الذكية 1 تيرابايت.

هاتف سامسونج Samsung Galaxy S22 Ultra



وجاء هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير 120 هرتز، مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرات مقربة 3x و 10x وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، مع القلم الذكي S Pen بمستشعرات أذكى.



ويعمل Galaxy S22 Ultra، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 و Exynos 4 على حسب السوق، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 15 واط.

هاتف وان بلس OnePlus 11

وجاء بشاشة من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus، وتقنيات LTPO 3.0 و+HDR10 وDolby Vision، وتصنيف IP54 لمقاومة المياه والغبار، و3 كاميرا خلفية بدقة 50 و48 ميجابكسل بمستشعر سوني IMX581 ، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل مع نظام التثبيت البصري OIS وتقريب بصري 3x، وأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية مع وصول عشوائي مع ما يصل لـ 16 جيجا بايت رام نوع LPDDR5x وما يصل إلى 512 جيجا بايت من تخزين UFS 4.0، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C.