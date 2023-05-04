لأطفالك.. طريقة عمل البسكويت بأسهل الخطوات

يعشق الأطفال تناول البسكويت مع الشاى باللبن، لذلك يقدم الشيف عادل طريقة عمل البسكويت.



المقادير لعمل البسكويت



كيلو دقيق

4 ملعقة كبيرة نشا

نصف كيلو زبدة

2 ونصف كوب سكر بودرة

4 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

نصف كوب لبن

ملعقة كبيرة ممسوحة بيكينج بودر

ذرة ملح

طريقة عمل البسكويت



في بولة اضيف الزبدة واقوم بخفقها بالمضرب الكهربائي حتي تصبح بلون فاتح مثل الكريمة قومي بوضع السكر البودرة واخلطيهم

قومي باضافة البيض والفانيليا ورشة الملح مع الخفق حتي يختلطو ثم نضع علي الدقيق النشا والبيكينج بودر اقوم بنخلهم علي المكونات نضيف نصفهم وابتدي اخفق المكونات كلها مع بعض .

ابتدي باضافة نصف كمية اللبن واخلطهم جيدا ثم أضيف باقي كمية الدقيق واللبن وأكمل خفق.

قومي بوضعه بكيس الحلواني او المكنة وقومي بتشكيل العجينة علي صواني مدهونة زيت بسيط وابتدي بتشكيل البسكوت وقومي بادخالة فرن ساخن علي 170 حتي يصبح باللون الدهبي قومي بإطفاء الفرن من الارضية وفتح الشواية علي الهادي حتي ياخذ لون دهبي من الاعلي وتركة يبرد تماما و حفظة في علبة مغلقة جيدا.