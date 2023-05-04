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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لأطفالك.. طريقة عمل البسكويت بأسهل الخطوات

البسكويت
البسكويت

يعشق الأطفال تناول البسكويت مع الشاى باللبن، لذلك يقدم الشيف عادل طريقة عمل البسكويت. 
 

طريقة عمل البسكويت بالكيلو

لن تصدق.. تحذير من تناول البسكويت مع الشاي أول يوم العيد

المقادير لعمل البسكويت 


كيلو دقيق
4 ملعقة كبيرة نشا
نصف كيلو زبدة
2 ونصف كوب سكر بودرة
4 بيضة
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
نصف كوب لبن
ملعقة كبيرة ممسوحة بيكينج بودر
ذرة ملح

طريقة عمل البسكويت 


في بولة اضيف الزبدة واقوم بخفقها بالمضرب الكهربائي حتي تصبح بلون فاتح مثل الكريمة قومي بوضع السكر البودرة واخلطيهم
قومي باضافة البيض والفانيليا ورشة الملح  مع الخفق حتي يختلطو ثم نضع علي الدقيق  النشا والبيكينج بودر اقوم بنخلهم علي المكونات نضيف نصفهم وابتدي اخفق المكونات كلها مع بعض .
ابتدي باضافة نصف كمية اللبن واخلطهم جيدا ثم أضيف باقي كمية الدقيق واللبن وأكمل خفق.

 قومي بوضعه بكيس الحلواني او المكنة وقومي بتشكيل العجينة علي صواني مدهونة زيت بسيط وابتدي بتشكيل البسكوت وقومي بادخالة فرن ساخن علي 170 حتي يصبح باللون الدهبي  قومي بإطفاء الفرن من الارضية وفتح الشواية علي الهادي حتي ياخذ لون دهبي من الاعلي وتركة يبرد تماما و حفظة في علبة مغلقة جيدا.

البسكوت البودر البسكويت مع الشاي الشاى باللبن بيكينج بودر سكر البودرة طريقة عمل البسكويت ​​​​​​​health

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