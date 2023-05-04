آخر فرصة غدا .. قرار عاجل للطلاب والمعلمين بشأن المدارس المصرية اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم غدا الجمعة الموافق 5 مايو 2023 اغلاق باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للطلاب والمعلمين .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه غير مسموح بالنقل أو التحويل المباشر للمدارس المصرية اليابانية ، ولكن المتاح فقط هو التقديم .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الوصول إلى رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية للطلاب من خلال الضغط على https://ejs4students.moe.gov.eg

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الوصول إلى رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية لـ وظائف المعلمين من خلال الضغط على https://ejsadm.moe.gov.eg/

السن المطلوب لقبول الطلاب في المدارس المصرية اليابانية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السن المطلوب للقبول في كل مرحلة في المدارس المصرية اليابانية لعام 2024 كما يلي:

- كي جي 1 : من 4 سنوات حتى 5 سنوات الا يوم

- كي جي 2 : من 5 سنوات حتى 6 سنوات الا يوم

- الصف الأول الابتدائي : من 6 سنوات حتى 7 سنوات الا يوم

- الصف الثاني الابتدائي : من 7 سنوات حتى 8 سنوات الا يوم

- الصف الثالث الابتدائي : من 8 سنوات حتى 9 سنوات إلا يوم

مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024 قيمتها 15800 جنيه ، بعد أن كانت 14100 جنيه العام الدراسي الماضي ، مشيرةً إلى أن قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين (طقم كامل ٥ قطع) بإجمالي 1950 جنيه (ألف وتسعمائة وخمسون جنية مصري فقط لا غير)، و الصف الرابع (2 قطعة) بإجمالي 750 جنية (سبعمائة وخمسون جنية مصري فقط لا غير).

شروط وظائف المدارس المصرية اليابانية

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربوي لغير خريجى كلية التربية وتخصصات اللغة الإنجليزية و Math & Science لابد من اتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

أن يكون لدى المتقدم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس أو مجال الإدارة المدرسية بإحدى المدارس الحكومية بموجب صحيفة أحوال إلكترونية حديثة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية التي يعمل بها على أن تكون الخبرة في مرحلتى رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية فقط أو الإدارة المدرسية وأن يتقن اللغة الإنجليزية.

أن يكون لدى المتقدم من خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائى بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة بموجب شهادة خبرة معتمدة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية المصدرة لهذه الشهادة وأن يكون متقناً للغة الإنجليزية.

للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبته في مجال الإدارة المدرسية وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية وسوف تكون المقابلة الشخصية لهم باللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية