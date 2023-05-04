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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب زيادة أسعار السولار

بحد أقصى 10%| محافظ الدقهلية يعتمد زيادة تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، وتشمل ( سيارات الميكروباص و السرفيس )، عقب قرار زيادة أسعار السولار ليصبح السعر 8,25 جنيه للتر الواحد، مشيراً إلي أن الزيادة لا تشمل سيارات التاكسي .
وأشار "مختار" الي تثبيت أسعار البنزين بأنواعه ويشمل ( بنزين 95.. 11.50 جنيه للتر - وبنزين 92 .. 10.25جنيه للتر -  وبنزين 80 ... 8.75 جنيه للتر) وكذا تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات عند 6000 جنيه / طن، وتثبيت  المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائيه  .
وقرر " المحافظ " تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية  للمرور علي المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق ، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على صالح المواطنين.
كما قرر "مختار" تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرًا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .
وكلف " المحافظ " مدير إدارة المواقف بالمحافظة بعمل استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس  بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع بنرات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة  .

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تطبيق التعريفة الجديدة محطات تموين السيارات محافظ الدقهلية سيارات التاكسي زيادة أسعار

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