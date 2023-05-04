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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: السيسي سينفذ التوصيات والأفكار الجادة للمشاركين في الحوار الوطني

صالح سلطان عضو مجلس
صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التاريخية أمام فعاليات الجلسة الأولى للحوار الوطنى وضعت جميع المشاركين فى الحوار الوطنى أمام مسئولياتهم التاريخية فى العمل بكل اخلاص ووطنية لانجاح هذا الحوار التاريخى وتمثل منهاج عمل لجميع المشاركين فى هذا الحوار معرباً عن ثقته التامة فى حرص كل المشاركين على المساهمة الحقيقية والفاعلة فى التوصل الى وثيقة واستراتيجية شاملة لمختلف الافكار والرؤى حول مختلف التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية .

 

وقال " سلطان " فى بيان له أصدره اليوم إن ما شاهده كل المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية لفعاليات الجلسة الأولى للحوار الوطنى يؤكد للعالم كله أن الرئيس السيسى حقق نجاحات مبهرة فى التفاف كل المصريين حول الدولة المصرية بقياداتها الواعدة والحكيمة وجميع مؤسساتها مؤكداً أن الرئيس السيسى هو أول قائد فى تاريخ مصر يجعل كل المصريين بهذه الصورة المبهرة التى تؤكد حرص الشعب المصرى على مساندة ودعم القيادة السياسية فى الحفاظ على أمن واستقرار مصر .

 

وقال المهندس صالح سلطان إن إطلاق دعوة للحوار الوطني أكدت أن مصر تتسع للجميع في إطار تبادل وجهات النظر علي أساس الحوار البناء وحرص الجميع إعلاء المصلحة العامة للوصول إلي اقتراحات وأفكار ورؤي نصل من خلالها إلي مخرجات قوية تحقق الهدف من الدعوة للحوار لدعم الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصري موجهاً التحية والتقدير لجميع المشاركين فى هذا الحوار الذي يستهدف التنسيق الكامل بين كافة أطياف وفئات المجتمع من أجل الوصول إلي حلول واقعية ومرضية في القضايا والملفات ذات الأولوية التي تهم الوطن. وتنعكس بالإيجاب علي المواطنات والمواطنين. وتسهم بشكل جاد في بلوغ الأهداف التي تسعي الدولة إلي تحقيقها .

 

وأعرب المهندس صالح سلطان عن ثقته التامة في أن هذا الحوار الوطني سوف يسفر عن العديد من التوصيات التي تمس حياة كل المصريين للنهوض بالاقتصاد الوطني والصناعة والزراعة ومختلف القطاعات الأخرى مشيراً الى ثقته التامة فى حرص الرئيس السيسى على اتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ جميع القرارات والتوصيات التى سوف تصدر عن هذا الحدث التاريخي . 

صالح سلطان مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني

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