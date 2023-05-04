السيطرة على حريق بقطار مرسى مطروح القاهرة وتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب

أصدرت هيئة السكك الحديدية بيان إعلاميا اليوم جاء فيه انه أثناء مسير قطار ١٢٠٩/ ٣١١٦ اكسبريس (مرسى مطروح/ القاهرة) مكون من 8 عربات اليوم الخميس الموافق 4/ 5 / 2023 تلاحظ للسائق وجود دخنة بالعربة الثانية خلف الجرار عند كم 141 بين محطتى غزال وسيدي عبدالرحمن.

وأوضح هيئة السكك الحديدية في بيان إنه تم فصل العربة بعيدا عن العربات الأخرى من الامام والخلف وتم التعامل الفوري مع الحريق بطفايات الحريق الموجودة بالقطار ولم تحدث أي إصابات او وفيات وتم استئناف الرحلة بباقي عربات القطار.

وأكدت أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وجه بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الدخنة.