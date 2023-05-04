ارتكبوا 76 واقعة.. ضبط 7 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة الدراجات البخارية

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط 7 تشكيلات عصابية ضموا عدد (26) متهم "من بينهم (7) عملاء سيئ النية" ( لعدد 18 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية بأسلوب المغافلة .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (76) واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن( الدقهلية ، المنوفية ، القليوبية ، الغربية ، الشرقية) وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .