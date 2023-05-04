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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

داروين نونيز لاعب ليفربول يعتنق الديانة الإسلامية.. ما حقيقة الأمر؟

داروين نونيز
داروين نونيز

هل اعتنق داروين نونيز ديانة الإسلام؟ يتسائل الكثير من عشاق وجماهير الساحرة المستديرة عن حقيقة إسلام نجم ليفربول ومنتخب أوروجواي، خاصة بعد الأخبار الأخيرة التي تشير إلى إسلامه.

وتداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بوست منتشر بشكل كبير، جاء فيه: "عاجل: داروين نونيز لاعب ليفربول يعتنق الديانة الإسلامية".

حقيقة إسلام داروين نونيز

داروين نونيز لم يعلن اعتناق الإسلام، ولا يوجد أي مصدر موثوق نشر خبر اعتناقه الإسلام.

كما لم يقل "نونيز" في أي تصريحات إعلامية أنه اعتنق الإسلام، وحساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي خالية من أي إشارة إلى ذلك.

مهاجم ليفربول الشاب متحفظ على إظهار دينه، ولم يسبق له التحدث علنًا عن معتقداته الدينية.

آخر ما نشره نونيز على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، كان فيديو لهدفه في مرمى فريق ليدز، في 17 أبريل 2023.

مصدر شائعة اعتناق داروين نونيز الإسلام هو حسابات غير موثوقة على منصات التواصل الاجتماعي.

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حقيقة اعتناق فان بيرسي الإسلام

وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من المنشورات والأخبار عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدّعي اعتناق نجم كرة القدم الهولندي المعتزل روبن فان بيرسي، الإسلام.

ونقلت هذه المنشورات والأخبار المتداولة بكثرة، مقولة على لسان النجم الهولندي: "وجدت الإسلام يؤمن حياتي ويبعد عني الماضي الأليم".

لم يعلن فان بيرسي إسلامه ولم يُصرح بهذا التصريح المتداول، كما لم تنقل أي وسيلة إعلام عالمية موثوقة خبر إسلامه أو تصريحه بشأن الإسلام.

كما خلت حسابات فان بيرسي عبر السوشال ميديا، من أي إشارة لذلك الخبر المزعوم، ولم يُصرح فان بيرسي بشئ جديد حول معتقده الديني مؤخرًا.

ولم تكن هذه المرة الأولى لتداول مثل هذه الشائعات، حيث سبق وانتشرت شائعات اعتناق فان بيرسي الإسلام أكثر من مرة على مدى السنوات الماضية، وذلك بسبب كونه متزوج من مغربية مسلمة اسمها بشرى، إلا أنه لم يقل بأنه أَسلم من قبل.

وتعليقًا على معتقده الديني، صرّح فان بيرسي سابقًا في 2008 لأحد المواقع الهولندية: "هل مكتوب عليّ أن أكون مسلمًا؟ أنا لست متدينًا. أنا أثق بنفسي وقام والدي بتربيتي حرًا، ليس لدي نوع محدد من الإيمان".

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