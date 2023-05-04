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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف النزاع فورا .. بيان عاجل من الرئيس الأمريكي بشأن أحداث السودان

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم،  "أنضم إلى دعوات الشعب السوداني لوقف إطلاق النار بشكل دائم".

كما أصدر الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يسمح بمعاقبة من يزعزع استقرار السودان. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

ووصف بايدن ما يجري في السودان من أحداث عنف بأنه مأساة وخيانة لمطالب الشعب.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن واشنطن ملتزمة بدعم تطلعات الشعب السوداني في مستقبل يسوده السلام.

وتعهد بايدن بمعاقبة كل من يستهدف المدنيين في السودان ويعرقل الانتقال السلمي للسلطة، وكل الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام والاستقرار في السودان.

وأشار إلي أن الشعب السوداني متمسك بالديمقراطية ويرفض الصراع على السلطة، مؤكدا، أن بلاده على استعداد لتلبية المطالب الإنسانية في السودان عندما تسمح الظروف.

وشدد بايدن علي ضرورة وقف وإنهاء النزاع في السودان فورا.

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