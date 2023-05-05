خسوف القمر 2023.. هل هو من علامات القيامة وماذا نفعل عند حدوثه؟

تشهد الكرة الأرضية اليوم الجمعة، أول خسوف للقمر في عام 2023، كأحد الظواهو الكونية، الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم بعض السنن المهجورة نرصدها في التقرير التالي.

ظاهرة خسوف القمر

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تفاصيل الخسوف شبه الظلي للقمر، والذى من المحتمل أن يحدث اليوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023 م.

وطبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإنه سوف يحدث خسوف شبه ظل للقمر اليوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، وهو ما يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1444هـ، وتغطي منطقة شبه ظل الأرض 96.4% تقريباً من سطح القمر.

وأعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أن مدة جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته ستكون 4 ساعات و18 دقيقة.

المستحب حال حدوث الخسوف أو الكسوف

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكسوف حدث فى عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد صادف ذلك وفاة ابنه إبراهيم، وقال الناس إن الشمس كسفت موت ابنى النبى، فخرج عليهم سيدنا النبى، وقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينْخَسِفَانِ لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فَادْعُوا اللَّه وكَبِّرُوا وصَلُّوا وتَصَدَّقُوا".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "خسوف القمر وكسوف الشمس، هما آيتان من آيات الله، يريد سبحانه وتعالى أن يرى الناس مشاهد يوم القيامة، وينبه عباده بأن الأمر بيده سبحانه، وإذا أراد أن يغير أى أمر فهو من يتصرف".

وحول الفعل المستحب حال حدوث الخسوف أو الكسوف، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن إذا رأينا الخسوف أو الكسوف أن نصلى ونتضرع إلى الله، من لحظة وقوع الظاهرة إلى أن تنتهى، ويسألوا الله سبحانه وتعالى السلامة منها فى الدنيا والآخرة.

صلاة الخسوف والكسوف

وصلاة الخسوف أو الكسوف سُنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للرجال وللنساء؛ وفق ما ورد عن زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا».

ما هي صلاة الكسوف ؟

صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة، وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

صفة صلاة الكسوف

1- تكبيرة الإحرام.

2- استفتاح الصلاة بدعاء الاستفتاح (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، لا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد).

3- الاستعاذة والبسملة.

4- قراءة الفاتحة ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول.

5- الركوع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر 100 آية.

6- ثم الرفع من الركوع والتسبيح بحمد الله أثناء الاعتدال.

7- قراءة الفاتحة وسورة دون القراءة الأولى، كآل عمران أو قدرها (لا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران، إذ يمكن قراءة ما يتيسر من القرآن الكريم، لكن الأكمل قراءتهما مثلما فعل بعض الصحابة).

8- ثم الركوع طويلا لكنه أقل من الركوع الأول.

9- ثم الرفع من الركوع والتسبيح بحمد الله مع عدم الإطالة أثناء الاعتدال.

10- ثم السجود سجدتين طويلتين، مع عدم الإطالة في الجلوس بين السجدتين.

11- ثم القيام إلى الركعة الثانية، وفعل مثل المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن أقل في الطول في كل ما يفعل، ثم أخيرًا قراءة التشهد والتسليم.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: (خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام قيامًا طويلا نحوًا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أخرى (فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا)، وفي رواية أبي موسى قال: (إذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره).

هل يتم الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ؟

ورد عن بعض الفقهاء أنه يتم الجهر بالقراءة في خسوف القمر، لأنها صلاة ليلية، في حين لا يجهر في صلاة كسوف الشمس لأنها صلاة نهارية.

هل تصلى صلاة الكسوف في جماعة ؟

الأفضل أن تصلي صلاة الكسوف في جماعة، لكنها ليست شرطا لصحتها، ويُنادى لها (الصلاة جامعة).

توقيت صلاة الكسوف

تصلى صلاة الكسوف بدءًا من الكسوف إلى ذهابه، ولا تُصلى حتى يرى الناس الكسوف، لقول النبي (إذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى ينجلي).

وتفوت الصلاة بانجلاء الكسوف كليةً، لكن إذا انجلى بعض الشمس فله الشروع في صلاة الكسوف فيما تبقى، وإذا لم يعلم بكسوف الشمس إلا بعد زواله فلا يقضى، لأنها مقيدة بسبب تزول بزواله، ولا يشرع قضاؤها.

كيفية النداء لصلاة الكسوف

ورد عن عبدالله بن عمرو، قوله (لما كسفت الشمس على عهد رسول الله نودي بالصلاة جامعة)، ويكرر المنادي ذلك حتى يظن أنه قد أسمع الناس، لكن لا يُسن لها أذان ولا إقامة بالاتفاق.

طريقة صلاة الكسوف

صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان، أي أن يقرأ المسلم في الركعة الأولى جهرًا -ليلًا كانت أو نهارًا بحسب آراء بعض الفقهاء- سورة الفاتحة، وسورة طويلة، ثم يركع طويلًا، ثم يرفع، فيسمع، ويحمد، ولا يسجد، لكن يقرأ سورة الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يُصلي الثانية كالأولى، لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

في صلاة الكسوف لا يسن الإطالة في الرفع من الركوع الثاني ولا الجلوس بين السجدتين ولا التشهد، كما تصح صلاة الكسوف بأي قدر من القراءة، لكن من المستحب إطالتها.

كما أن هناك بعض العلماء رأوا أنه لو صلى المسلم ركعتين كالنافلة صحت صلاته وأجزأته للكسوف لكن فاتته سُنة صلاة الكسوف الواردة عن النبي .

فضل صلاة الكسوف و الخسوف

يُسن في صلاة الكسوف أن يكثر المسلم من ذكر الله، والاستغفار، والتكبير والصدقة، والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من القربات، لقول النبي حسب بعض الروايات: «فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا».

هل يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف؟

يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف سواء كانت نهارا أو ليلا، لحديث عائشة في الصحيحين (جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته)، لكن بعض العلماء يرون الإسرار بالقراءة في صلاة كسوف الشمس.

خطبة كسوف الشمس وخسوف القمر

تعد خطبة صلاة الكسوف أو الخسوف من الخطب البعدية كصلاة الجمعة ويُسن أن يعظ الإمام الناس ويحذرهم من الغفلة، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار، حسبما ورد عن النبي بعد أدائه الصلاة في حديث (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكَبِّروا، وصلوا وتصدقوا).