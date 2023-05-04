نشن يا سيد..فهيم يكشف كواليس ضرب عائلة حمادة فتح الله بجعفر العمدة

كشف الفنان أحمد فهيم مقدم شخصية"سيد العمدة"، بمسلسل “جعفر العمدة”، تفاصيل مشهد النهاية خلال الانتقام من عائلة فتح الله.

وأوضح أحمد فهيم خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن خلال تصوير المعركة بين عائلة العمدة وعائلة فتح الله أقتحر المخرج محمد سامى لقطة “نشن يا سيد”، التى ضرب فيها جعفر بدلا من شوقى فتح الله.

وكان أوضح الفنان احمد فهيم أن ردود الأفعال والإشادات به عوضته عن التعب والشقى خلال مشواره الفنى، مؤكدا أن دوره فى المسلسل عرض عليه قبل تصوير المسلسل بيومين، معقبا:" مكنتش مستوعب اللى بيحصل إطلاقا".



ترشيح محمد سامى



وأوضح أحمد فهيم، أن ترشيح محمد سامى له كان مسؤولية كبيرة وعزل نفسه تماما لمذاكرة الشخصية.

وأكد أحمد فهيم، أنه دوره كان صعب للغاية، خاصة أنها تجمع الكثير من التفاصيل، معقبا:" من الحلقة 17 الشخصية نفسها اختلفت تماما".