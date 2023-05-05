إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أبو سمبل/ أسوان البرى

تعرض 8 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى ربع نقل وذلك بطريق أبوسمبل / أسوان البرى، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق أبوسمبل / أسوان مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

حوادث متفرقة

فيما انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.