عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق أبو سمبل/ أسوان البرى

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية

تعرض 8 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى ربع نقل وذلك بطريق أبوسمبل /  أسوان البرى، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق أبوسمبل / أسوان مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

تعرف على التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بمراكز ومدن محافظة أسوان

أسوان: انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض المناطق

حوادث متفرقة 

فيما انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

مهيب عبدالهادي يعلن كواليس انضمام نجم الزمالك لبيراميدز

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

بعد اتهامها لنجليها بممارسة الرذيلة..قرار عاجل من النيابة العامة ضد الأم صاحبة القناة

هدية للزمالك.. ميدو يعلن نبأ سارا بشأن شكوى النادي في المحكمة الرياضية

تصريح صادم من نجم الزمالك: احنا بنكسب أي بطولة لما الأهلي بيكون وحش

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

موضوعات متعلقة

تعرف على التعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بمراكز ومدن محافظة أسوان

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-5-2023 والقنوات الناقلة

تسريب مواصفات هاتف فيفو X90S القادم

أسعار فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بمصر .. صور

إشادات بالجناح المصري..تنشيط السياحة لـ"صدى البلد" : زيادة عدد عارضينا في ملتقى السفر بدبي

عصابة تزوير العملات عبر فيس بوك تواجه السجن المشدد

دعاء النبي يوم الجمعة.. سنن وأدعية أوصى بها الرسول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبتكرة ولذيذة .. طريقة عمل كفتة البطاطس

شاهد شكل فستان شيرين عبد الوهاب على عارضة أزياء قبل حفل الموجي

حدث قبل الحفل مباشرة .. تعرف على سبب غياب وائل جسار عن"روائع الموجي"

غياب وائل جسار عن حفل "روائع الموجي" بشكل مفاجئ يثير الجدل

فيديو

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ