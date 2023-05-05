أيمن غنيم: حياة كريمة علامة فارقة في عهد الريس السيسي

علق الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، على إشادة وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة بمبادرة حياة كريمة، قائلًا إن مبادرة حياة كريمة تعد علامة فارقة في عهد الرئيس السيسي، حيث أطلقها الرئيس بهدف تحسين جودة الحياة للقرى الأكثر احتياجًا.



وأضاف “غنيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الجمعة، أن مبادرة حياة كريمة تعبر عن الفكر الشامل التي تتمتع به القيادة السياسية المصرية من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل والأفراد الأكثر احتياجًا بجانب الاهتمام بالتنمية الاقتصادية من ناحية زيادة التشغيل.



وأوضح أن التمكين الاقتصادي هو أحد أهم محاور مبادرة حياة كريمة، سواء لذوي الهمم أو المرأة أو المواطنين أنفسهم، كما تهم حياة كريمة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب التدريب المهني.

