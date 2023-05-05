ضبط راكب عربي بمطار القاهرة حاول تهريب 224 خصلة شعر مستعار.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب عربي تهريب كمية من خصلات الشعر المستعار، كما تم ضبط راكب مصري بحوزته سيف.

الحالة الأولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الملكية الاردنية، حيث استوقف أحمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عبد الله شحاتة مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كثافات عضوية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب.

قام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف احمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من خصلات الشعر المستعار، وقرر محمود عبد النبي مدير الجمرك تشكيل لجنة مكونه من دينا حسن و مصطفي حامد تحت اشراف احمد سيد إبراهيم وذلك لعد وجرد وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٢٢٤ خصلة شعر مستعار كل واحدة كانت داخل كيس شفاف خاص بها.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته سيف معدني في صالة السفر أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران الخليج المتجهة إلى البحرين، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقا للقانون ٣٩٤ رقم لسنة ١٩٥٤ تم الضبط بواسطة كل من أحمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك وأحمد بسيوني مدير الحركة.

أمر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٤ ضد الراكب الاول و تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم احالة الراكب الثاني للنيابة المختصة.