عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط راكب عربي بمطار القاهرة حاول تهريب 224 خصلة شعر مستعار.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب عربي تهريب كمية من خصلات الشعر المستعار، كما تم ضبط راكب مصري بحوزته سيف.

الحالة الأولي كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الملكية الاردنية، حيث استوقف أحمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عبد الله شحاتة مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كثافات عضوية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب.

قام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف احمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من خصلات الشعر المستعار، وقرر محمود عبد النبي مدير الجمرك تشكيل لجنة مكونه من دينا حسن و مصطفي حامد تحت اشراف احمد سيد إبراهيم وذلك لعد وجرد وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٢٢٤ خصلة شعر مستعار كل واحدة كانت داخل كيس شفاف خاص بها.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته سيف معدني في صالة السفر أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران الخليج المتجهة إلى البحرين، أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقا للقانون ٣٩٤ رقم لسنة ١٩٥٤ تم الضبط بواسطة كل من أحمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك وأحمد بسيوني مدير الحركة.

أمر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٤ ضد الراكب الاول و تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم احالة الراكب الثاني للنيابة المختصة. 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

ترشيحاتنا

تصل للحبس.. عقوبات استخدام التليفونات المحمولة في الامتحانات

اندلاع المواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين ببيت لحم واعتقال 8 من الضفة الغربية

هل يسبب هذا النوع من المكملات الغذائية الموت المفاجئ؟

عمرها 80 سنة وصدمت الجميع بصوتها وهي تغني لأم كلثوم.. شاهد

يوم 13 يتصدر وهارلي يلاحقه.. تعرف على إيرادات السينما أمس

كولر يفاجئ لاعبيه بقرار جديد قبل مواجهة بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسوف القمر.. ظاهرة ستحدث غدا في السماء لا تفزع لرؤيتها

سعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة على السوشيال ميديا.. أرقام صادمة

مصريون وعرب| تعرف على معلقين مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

بملابس غريبة.. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في أمريكا

فيديو

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ