زيزو يتحول إلى حارس مرمى في مران الزمالك

ظهر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وهو يتدرب على حراسة المرمي خلال تدريبات الفريق استعدادا لمباراة الفريق المقبلة.

ونشر طارق السيد لاعب الزمالك السابق عبر صفحته على فيسبوك صورة لزيزو وهو يخوض تدريبات حراسة المرمي وكتب قائلا: "زيزو بعد ما بقى احسن لاعب فى مصر بيحاول يكون أحسن حارس مرمى".

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الحالية لخوض منافسات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر في نسختها الجديدة 2023.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام بروكسى

يلاقي فريق الزمالك نظيره بروكسى مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.