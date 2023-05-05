انطلاق الملتقى التدريبي لتعزيز قدرات قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن .. غدا

أعلن حزب مستقبل وطن اليوم الجمعة، انطلاق الملتقى التدريبي لتعزيز قدرات قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن غدًا السبت.

ومن أبرز المتحدثين في الملتقى: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام لحزب مستقبل وطن ونائب رئيس الحزب، والنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والدكتور محمد كمال مستشار رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار بحزب مستقبل وطن، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس أحمد الجندي أمين سر لجنة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ وأمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، والنائب جمال حلمي السعيد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

كما يتحدث الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، والدكتور عصام شعت أمين عام وزارة التنمية المحلية، والسفير حمدي لوزا مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية.

وتتمثل جلسات الملتقى التدريبي: حزب مستقبل وطن (أفكار ومبادئ)، وإدارة العمل الحزب والتنظيمي، قضايا الإصلاح الإداري، دور الأحزاب وتطور الحياة السياسية/ التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، حوار مفتوح حول العمل الحزبي وتجارب وخبرات في إدارة الانتخابات، قضايا التنمية المحلية في مصر، الإطار الدستوري للحياة السياسية ودور حزب مستقبل وطن.