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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي عن انتشار ظاهرة الطلاق : أمر غير مألوف فى المجتمع

الطلاق
الطلاق

علق الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على انتشار ظاهرة الطلاق في مصر مؤخرًا، مؤكدًا أن الأمر تزايد في المجتمع بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية.


وقال موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن ظاهرة الطلاق أمر  غير مألوف في مجمتعنا ويجب وضع حد لمثل هذه الظواهر السلبية للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.

وتابع: أن الآية التي القرآنية « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، توضح أساس ونجاح العلاقة الأسرية في المجتمع، وتحد من ظاهرة الطلاق.

انتشار ظاهرة الطلاق


وأوضح موافي، أنه عيش شخصين معا في بيت واحد، ويتحملا صعاب الحياة معا هي معجزة آلهية، ولكن عندما يسحب الله معجزته من الزوجين، ويعيشا بقوانين الدنيا، تكثر حالات الطلاق في المجتمع، وتكثر أسباب التلكك بين الطرفين، ويكون الطلاق الحل الوحيد.

وأكمل: الطلاق سلاح آمن حدده الله للمتزوجين، يمكن استخدامه عند استحالة المعيشة بين الطرفين، يمكن عندها استخدام الطلاق تجنبا للمشاكل والخلافات، كما أن الهدف من وضع العدة للمطلقة، وبقائها في المنزل، ربما يعود الزوج لرد زوجته مرة أخرى.

 

وأشاد أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، بوحدة لم الشمل بالأزهر الشريف التي تساعد على حل مشاكل الزوجين، وإقناعهم بعدم الطلاق، موضحًا أن هذه الوحدة حلت أكثر من 90 ألف حالة طلاق، بينها مشاكل كانت عالقة لسنوات.

استقرار الأسرة الأسرة المصرية الدكتور حسام موافي العلاقة الأسرية انتشار ظاهرة الطلاق

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