سعد العود: ساقية الصاوي بداية نجاحي وأحلم بأغنية خاصة بي

كشف الفنان سعد العود طريق تعلمه العزف على العود قائلا، تعلمت العود بالكتب والنظريات والتمرينات، وقمت بالعزف على العود من خلال التدريب والحفلات الصغيرة.

وأضاف سعد العود خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، إلى أنه ذاع صيته في ساقية الصاوي، وقدم فيها 4 حفلات.

عمله أصدقاء

وأضاف الفنان سعد العود أن فريق عمله أصدقاء منذ بداية طريقهم الفني، وهناك خطوة مؤجلة في طريقه الفني وهو أن يكون لديه أغنية كاملة من اختياره، لكنها فرصة صعبة قليلا.

وأضاف سعد العود: بحب الألحان القديمة زي سيد مكاوي وبليغ وعبد الوهاب"، مشيدا بدور الساقية في تقديم الفرص للشباب والمواهب الشابة.