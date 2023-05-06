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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة تتبرع بأجر حفلها للمؤسسات الخيرية ورعاية السوريين

أصالة
أصالة

أعلنت أصالة انها ستتبرع  بأجرها للمؤسسات الخيرية عن حفل ورعاية السوريين في مصر.

افتتحت الفنانة أصالة حفلها المقام في Le lac du caire بأغنية شكرا وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وقالت:" انا اولادي يشجعوا الفريق المصري، وارحب بصديق عزيز على قلبي رامي صبري  ولا يمكن لبني ادم ان ينكر فضل مصر.

تعاقدت أصالة مع منصة tik tok الشهيرة على ان يكون حفلها المقرر غدا مباشر علي المنصة ليتمكن محبيها في كافة العالم الذين لن يستطيعوا القدوم إلى مصر لمشاهدة نجمتهم المفضلة، متابعة الحفل وكأنهم متواجدين في قلب القاهرة وامام نجمتهم المفضلة  وبهذا ستكون أصالة اول نجمة بالوطن العربي تقدم حفلها بشكل مباشر علي منصة تيك توك باستخدام احدث التقنيات.

وكان قد شارك الفنان رامي صبري، صورة تجمعه بالفنانة أصالة عبر حسابه بتطبيق انستجرام معلقا: “أصالة الفن والحب والاخلاق والعطاء والذوق والحنية والفن ولا يوجد كلام يوصفها .. انتي مصر والوطن العربي وانتي في كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك في بلدك وسطنا.. في مصر ٥/٥ وأنا أول الحاضرين”.

الفنان رامي صبري الفنانة اصالة الوطن العرب رامي صبري مصر والوطن العربي والوطن العربي

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