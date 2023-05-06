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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود عبدالمغني: 13 يوم أول فيلم عربي مصري 3D

محمود عبدالمغني
محمود عبدالمغني

تحدث الفنان محمود عبدالمغني عن مشاركته فى فيلم  يوم 13، الذى يضم عددا كبيرا من النجوم. 

وأضاف عبدالمغنى خلال حديثه لـ برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان قائلا:" مبسوط بالتجربة وتجربة مختلفة ولاول مرة في مصر فيلم عربي مصري 3 دي، ومبسوط بالعمل مع وائل عبدالله بعد رحلة طويلة من الملاكي للشبح للجزيرة لمقلب حرامية".

أحداث فيلم يوم 13


أحداث فيلم يوم 13 دارت في إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح.


يخوض بطولة فيلم يوم 13 كل من أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن إنتاج شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض - لؤي عبد الله.

احمد داود أروى جودة الإعلامية شيرين سليمان الفنان محمود عبدالمغني جومانا مراد صدى البلد

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