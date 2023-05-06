بصورة رومانسية.. زوجة كريم فهمي تثير الجدل

نشرت زوجة الفنان كريم فهمى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرامبإطلالة ساحرة برفقة زوجها.





وظهرت دينا زوجة الفنان كريم فهمى، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية بنطلون جينز أزرق فاتح وتيشرت،وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمرالشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها.



يذكر ان اخر اعمال الفنان كريم فهمي مسلسل الكتيبة 101 امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهودوبطولات رجال القواتالمسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية. التواصلالاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر خلال اللحظات الحالية.