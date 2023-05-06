مصرع فلسطينيين وإصابة آخر حصيلة اشتباكات مخيم نور شمس حتى الآن

نقلت شبكة قدس الإخبارية عن مصادر محلية، قولها باستشهاد مقاومين برصاص قوات الاحتلال الخاصة في مخيم نور شمس قرب طولكرم، صباح اليوم.

ومن جانبها؛ ذكرت وزارة الصحة، إن شهيدين وصلا إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومية إضافة لإصابة أخرى مستقرة برصاص قوات الاحتلال في الأطراف، خلال اقتحام مخيم نور شمس.



ووقعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي انتشرت في أزقة المخيم .

وأظهرت مقاطع مصورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، جنوداً من جيش الاحتلال وهم ينتشرون حول جثماني الشهيدين، عقب ارتقائهما في أزقة المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم شلاش خلال اقتحامها المخيم.