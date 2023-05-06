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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيارات أرضية وإصابات في صفوف المارة.. ماذا يحدث بالسعودية؟

السعودية علم
السعودية علم

تعرض الممشى الجديد المحاذي لشارع "طنجة" بحي السويدي- غربي الرياض، في السعودية الي انهيار جزئي تعرضت علي إثره سيدة وابنتيها لإصاباتٍ متفرقة. 

من جانبه، كشف المواطن حسن الودعاني؛ لـ"سبق"، تفاصيل ماحدث مع زوجته وابنتيهما كنَّ يمارسن الرياضة بالممشى الجديد، وفجأة انهارت الأرضية بسبب وجود أعمال حفرٍ في الأسفل لإحدى الشركات المنفّذة.

وقال أيضا : شاهَدَت الموقف سيدة أخرى وسارعت إلى إنقاذهن إلا أنها هي الأخرى سقطت في الحفرة"، مشيراً إلى أن الجهات الإسعافية باشرت الموقع، وتمّ نقل المصابات إلى مستشفى الملك سلمان. 

ولفت ان إصابة زوجته جاءت في اليد اليمنى وكسر بإصبع القدم اليسرى وشبه كسرٍ في الجانب الأيمن للحوض، فيما تعرّضت الابنة لتمزقٍ وكدماتٍ متفرقة. 

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