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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس مياه القاهرة يتابع رفع كفاءة المحطات والشبكات والخطوط لاستقبال فصل الصيف

صدى البلد

تابع المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى مع مسئولي قطاع المشروعات ومديري المحطات والشبكات الاستعدادات الخاصة باستقبال فصل الصيف وزيادة الضغوط  للاماكن الى تحتاج الى كميات اضافية ورفع كفاءة المحطات والروافع والشبكات على مستوى القاهرة.

اوضح ان الشركة تنتج 5.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا لمواجهة زيادة الطلب خلال فصل الصيف مشددا على ضرورة تقديم أفضل خدمة للمواطنين وضمان عدم انقطاع المياه.

أشار إلى رفع درجات الاستعداد بجميع الافرع التابعة للشركة وزيادة الضغوط خلال أوقات الذروة، وارتفاع معدلات الاستهلاك، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة والتواصل المستمر مع المواطنين لبحث ما شكلهم والعمل على حلها.

طالب بسرعة الانتهاء من اعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة بجميع المحطات لمواجهة زيادة الطلب على المياه  مع ارتفاع درجات حرارة فصل الصيف مشيرا الى استمرار خطة الصيف حتى شهر اكتوبر القادم وتشكيل لجنة من قطاع المشروعات لمتابعة الخطة.

إرتفاع درجات حرارة ارتفاع معدل الاستهلاك اعمال الصيانة الإستعدادات الخاصة الشبكات

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