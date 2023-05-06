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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال شعبان يكشف مخاطر الأزمات القلبية ويعطي نصائح ذهبية للوقاية منها

أمراض القلب
أمراض القلب

‏قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب أن مرض الضغط ومرض السكر أمراض ليس لها أعراض ولا يجب أن ننتظر حتى نجد أنفسنا نشرب المياه بشكل مكثف ونتبول بشكل مكثف وأيضا النزول في الوزن ويحدث دوخة ثم أبدا في اكتشاف الأمر.

 

وتابع جمال شعبان خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر فضائية "النهار"، ليه منبدأش في التحاليل المبكرة للاطمئنان على انفسنا، وعوامل الخطورة في أمراض القلب حاجات صامتة، وحسب المبادرة الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فهناك حوالي 25 % من المصريين البالغين فوق 18 عاما لديهم ضغط الدم المرتفع ونصف هذا العدد لا يعلم، ذلك وهذه الناس بداية مشروع مريض قلب.

 

سقوط اللاعب محود متولي

 

 ونوه أن الذي جعله يطالب لاعب الأهلي محمود متولي بإجراء الفحوصات للاطمئنان على نفسه وذلك بسبب سقوطه وفقدانه للوعي بالأمس في مباراة النادي الأهلي أمام نادي بيراميدز في بطولة السوبر المصري المقامة في دولة الإمارات العربية، متابعا ان السكتة القلبية لدى الرياضيين منتشرة واختلال كهرباء القلب لدى الرياضيين أيضا منتشر بشكل كبير، ورأينا من قبل اللاعب أريكسين لاعب الدنمارك أثناء سقوطه، وأن اللاعب محمود متولي يجب عمل له العديد من الفحوصات للاطمئنان عليه حتى لو الرنين المغناطيسي للمخ كان سليما يجب أن يقوم بعمل رسم قلب وقد يحتاج لعمل رنين مغناطيسي على القلب.

امراض القلب جمال شعبان مرض الضغط مرض السكر محود متولي

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