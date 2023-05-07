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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إقالة حسام حسن.. ميدو ينتقد السياسة الإدارية للنادي المصري

حسام حسن
حسام حسن

انتقد أحمد حسام ميدو القرارات الإدارية في النادي المصري وطريقة الإدارة.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"طريقة الإدارة في النادي المصري سيئة للغاية"

وأضاف: "لابد من وجود ميزانية واضحة للفريق والنادي ككل"

واختتم: "محمود جاد جاء بمبلغ 30 مليون جنيه كان من الممكن توفير لاعبين اكثر وافيد بهذا المبلغ أو أقل"

بيان إقالة حسام حسن

أصدر مجلس ادارة النادى المصرى قرار بإقالة  حسام حسن المدير الفني للنادى وجهازه المعاون على خلفية التجاوزات  التى صدرت منهم تجاه المجلس والنادي .

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس المصري أن القرار جاء نظرًا للتجاوزات الغير عادية والغير مقبولة والغير مبررة من كلا من الكابتن حسام حسن المدير  الفني للفريق الأول ، والكابتن ابراهيم حسن  مدير الكرة ، وسبهم لمجلس الإدارة رئيسا وأعضاء بألفاظ خارجة أمام اللاعبين والإداريين بين شوطي مباراة اسوان وعقب انتهاءها والتي أقيمت يوم الاربعاء  الموافق الثالث من مايو الجاري .


وأضاف نائب رئيس المصري ان القرار جاء كذلك شكوى اللاعبين من الإهانة المستمرة وسوء المعاملة وتوجيه السباب لهم والتلفظ بألفاظ خارجة لا تليق بلاعبي النادي   ورغبة كثير من اللاعبين بطلب إنهاء التعاقد مع النادي بسبب المعاملة السيئة والإهانة من السيد حسام حسن ، وبعد تقدم بعض  أعضاء الجهاز الإداري بمذكرات باقرارهم بتجاوز كلا من الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن بسبهم لمجلس الإدارة واللاعبين وتأييدا لما تقدم به اللاعبين بالإهانة والمعاملة السيئة .

وأوضح نائب رئيس المصري أن مجلس إدارة النادي المصري  قرر بالإجماع ، إقالة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق مع توقيع غرامة مادية يحددها المجلس في جلسته المقبلة ، مع  تكليف الدكتور ميمي عبد الرازق بتولي مهام المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

حسام حسن ميدو المصري النادي المصري

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