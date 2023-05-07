إزالة 20 حالة تعد واسترداد 350 فدان أملاك دولة بمركز أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 20 حالة تعدي واسترداد 350 فدان زراعة و4780 متر مربع مباني بمركز أسيوط وتم تسليمها لجهة الولاية وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات التي يجري تنفيذها حاليا في الفترة من 29 أبريل : 19 مايو الجاري في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إزالة 20 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية منها 10 حالات تعدي على مساحة 4780 متر مربع مباني و10 حالات تعدي على مساحة 350 فدان زراعة وم استراداد الأراضي وتسليمها لجهة الولاية مشيرًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابه وممثلي جهات الولاية والقوات القائمة على تأمين الازالات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

وشدد المحافظ على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب لافتا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الذى تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة معلنًا عن استقبال جميع بلاغات وشكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.



جدير بالذكر أن الموجة 21 للإزلالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى منها في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 19 مابو الجارى تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

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