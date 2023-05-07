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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحجز حتى 15 مايو.. 300 مواطن تقدموا لشراء أراضٍ سكنية مميزة بالشروق

صدى البلد

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن أكثر من 300 مواطن تقدموا لحجز قطع أراضٍ سكنية مميزة بمدينة الشروق، وذلك في ضوء إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الطرح  الثاني لقطع أراضٍ سكنية متنوعة للأفراد " مسكن " خلال الفترة من 16/3/2023 : 15/5/2023 بعددٍ من المدن الجديدة ومن ضمنها مدينة الشروق.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم إتاحة 18 قطعة أرض مميزة تقع بمنطقتي الإسكان العائلى والنوادى بالمدينة، وتتمتع تلك المناطق بالإطلالة المباشرة على المحور الشرقى الرابط بين طريقى القاهرة/السويس والقاهرة/الإسماعيلية الصحرواى، لافتاً إلى أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي المميزة بالمدينة يتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

 

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وأضاف المهندس على سعد، أنه بالنسبة لقطع الأراضي فى منطقة الإسكان العائلى فتم إتاحة  7  قطع منها 6 قطع بمساحة (260م2)، وقطعة واحدة بمساحة (270م2)، ويتراوح سعر المتر مربع شامل التميز من 7205 جنيهات : 7469 جنيها، أما بالنسبة للأراضى في منطقة النوادى فيبلغ عددها 11 قطعة بمساحة (209م2)، وبسعر متر مربع يشمل التميز يتراوح من 9389 جنيهاً : 10091 جنيها.



وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه بالنسبة لنظام الحجز فيكون عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتضمن الموقع فيديو توضيحيا لخطوات الحجز وكذا كروكيات مواقع الأراضى واختيارها.
 

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