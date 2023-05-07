رسميًا.. الموافقة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، موافقة وزراء خارجية العرب على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، ذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان، أن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".

وأضاف، أن "دبلوماسية الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبناها العراق كان لها جهداً حقيقياً في عودة سوريا للجامعة العربية".

وعقد وزراء خارجية جامعة الدول العربية، في القاهرة، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة الملف السوري.

يأتي ذلك مع بقاء أقل من أسبوعين على موعد القمة العربية في مدينة جدة السعودية في 19 مايو الحالي.