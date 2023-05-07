الأهلي يواجه صعوبة في ضم صفقة الموسم

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، صعوبة ضم لاعب لصفوف الاهلي في الميركاتو الصيفي.

وكتب: “مصدر داخل الأهلي أبلغ كولر بصعوبة التعاقد مع موليكا حتى الآن.. الصفقة يوجد بها مشاكل كثيرة حتى الآن”.

أكد تقرير صحفي، رفض نادي بشكتاش عرضا جديدا لضم الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد جاكسون موليكا على رأس قائمة اهتمامات النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أكدت تقارير “مؤخرا” صحفية فتح إدارة القلعة الحمراء خط مفاوضات جديدة مع بشكتاش، بعد رفض النادي التركي عرضا أهلاويا في الشتاء الماضي.