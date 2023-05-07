وكيل محمد صلاح يشعل الجدل برسالة غامضة

أثار رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل برسالة غامضة.

وكتب رامي عباس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"فقط لأن لاعب كرة قدم تقاعد منذ سنوات أو عقود، لا يعني أننا يجب أن نخاف من الاعتراف بأنه ليس جيدا مثل شخص يلعب اليوم".

أضاف:" بصرف النظر عن ذلك، فإن النجاح كلاعب كرة قدم اليوم أصعب بكثير مما كان عليه من قبل، هناك الكثير من المنافسة".

رامي عباس



وأشعلت تغريدة رامي عباس الغامضة الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقاد محمد صلاح ليفربول للتغلب على برينتفورد، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول والمباراة الوحيد في الدقيقة 13 من زمن المباراة.

خامس هدافي النادي



وأصبح محمد صلاح خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في كل المسابقات بالتساوي مع ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفًا.