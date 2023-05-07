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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العرابي يحدد موعد انتهاء الأزمة السورية..فيديو

صدى البلد

كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل عودة سوريا للجامعة العربية، بعد غياب 12 عامًا، مرة أخرى، متوقعًا أن يستلزم إنهاء الأزمة السورية أكثر من 12 عامًا أخرى.

وثمن العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، هذا القرار؛ واصفًا إياه بأنه خطوة عظيمة، لافتًا إلى أن استبعاد دمشق كان بابًا أمام استقطاب الغير لها.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، مساء اليوم الأحد، أن عودة سوريا للجامعة العربية يساعد على وحدة أراضيها؛ في ظل وجود نظام مركزي حريص على مبدأ سيادة الدولة؛ وهو القرار الذي تؤكد مصر حرصها عليه منذ العام 2011؛ متمنيًا الاستفادة من هذا القرار في حل الأزمة السودانية؛ وعدم تركها ضحية أمام براثن أي دولة أجنبية.


ولفت السفير محمد العرابي، إلى أن سوريا يوجد على أراضيها 8 جيوش أجنبية، مشيرًا إلى أن عودتها للحضن العربي نقطة ضوء في ظل العتمة التي نعيشها؛ وتمنع تكرار وقوع أي دولة عربية أخرى في مثل هذه الأزمة.

وأكد العرابي، أن هناك دولاً عادت للتعامل مع سوريا بشكل طبيعي، مجددًا؛ مثل الجزائر وتونس والإمارات والسعودية؛ وظهر بعضها جليًا خلال مساندة دمشق في أزمة الزلزال الأخيرة، لافتًا إلى أن تداعيات قرار الجامعة العربية سيعود بالإيجاب على دعم الحكومة السورية في حل أزماتها الداخلية.

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