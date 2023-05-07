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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انخفاض أسعار البيض والدواجن بالأسواق.. تعرف على التفاصيل

صدى البلد

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل انخفاض أسعار البيض الأحمر والأبيض، وكذلك أسعار الدواجن، والقيمة التي انخفضت بها الأسعار.

وقال السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أسعار الأعلاف شهدت حالة من الانخفاض؛ الأمر الذي انعكس بالإيجاب على الأسواق، كما أن ارتفاع القيمة الشرائية بشكل متلاحق تسبب في ضعف الإقبال على الشراء، أيضًا.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، مساء اليوم الأحد، أن أسعار البيض الأحمر وصلت إلى 94 جنيهًا في المزرعة، فيما وصلت قيمة طبق البيض الأبيض إلى 89 جنيهًا، في المزرعة، بينما وصل سعر كيلو الدواجن إلى 65 جنيهًا للمستهلك بالمزرعة؛ وهو أمر ينعكس إيجابًا على المواطن عند الشراء.

ولفت الدكتور عبد العزيز السيد، إلى أن هناك 5 أفراد يسيطرون على مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن الدواجن أمن قومي؛ خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الجنوني؛ حيث أن الفراخ تُعد الملاذ الآمن لجميع فئات المجتمع.

وأكد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن سياسة الحكومة في عملية الإفراج عن مستلزمات الإنتاج؛ ساهمت في انخفاض أسعار الدواجن.

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