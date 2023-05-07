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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوضية اللاجئين: أكثر من 64 ألف شخص تدفقوا من السودان إلى مصر

صدى البلد

قالت مفوضية اللاجئين اليوم، إن أكثر من 64 ألف شخص  تدفقوا من السودان إلى مصر منذ بداية الاشتباكات المسلحة بالخرطوم.

وقد أشارت المفوضية في وقت سابق، أنها تتوقع أن ما يقرب  من 860 ألف لاجئ وعائد من السودان بينهم 580 ألف سوداني، مؤكدة، أنها تحتاج إلي ما يقرب من 445 مليون دولار لإغاثتهم. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأكدت المفوضية الأممية، أن مصر وجنوب السودان ستشهدان أكبر تدفق للاجئين من السودان، خاصة بعد الصراع الأخير الذي شهدته السودان والذي تسبب في نزوح آلاف المواطنين إلي دول الجوار. 

وقد ونوهت كريستين بشاي المتحدث الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر إلى أن اليوم يتم العمل على الأرض من خلال الهلال الأحمر المصري ونعمل على تكبير الدعم للهلال الأحمر المصري الذي يساعد الأشخاص النازحين على الحدود.

وفي وقت سابق، أوقفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشطتها مؤقتاً في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان. وأوضح ممثل المفوضية في السودان أكسل بيشوب في تصريح له، أن قرار الإيقاف المؤقت يأتي نظراً للصراع الدائر في السودان الذي يؤدي لمخاطر يواجهها النازحون المدنيون.

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