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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الأعمال العام وصندوق التنمية الحضرية يبحثان الاستفادة من بعض أراضي الشركات

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع

عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا بمقر الوزارة مع المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، والوفد المرافق له من خبراء الصندوق، بحضور المهندس خالد خشبة القائم بأعمال رئيس شركة المعادي للتنمية والتعمير، ومحمد حلبي مسؤول ملف الأصول غير المستغلة بالوزارة.                

ناقش الاجتماع الموضوعات المشتركة خاصة الأصول غير المستغلة من الأراضي المملوكة للشركات في عدد من المحافظات، وتم استعراض دراسات الجدوى والفرص الاستثمارية لعدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاستثماري المرتفع بما في ذلك مشروعات التنمية المستدامة في مجالات التعليم، ومشروعات التطوير العقاري وعمل نوافذ حضارية للنهوض ببعض المناطق السكنية مع مراعاة وجود عائد اقتصادى يتناسب وحجم الأصول.                                        

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أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة عملت خلال الشهور الماضية من خلال استراتيجية واضحة فيما يخص استثمار الأصول غير المستغلة وتعظيم العوائد الاقتصادية لباقي الأصول، وتم توقيع العديد من العقود مع القطاع الخاص وعمل شراكات مع شركات مصرية وأخرى أجنبية، وهناك مذكرات تفاهم يجرى التباحث في إطارها بهدف تحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم الإيرادات وزيادة الأرباح.                          

حصر شامل بالأراضي غير المستخدمة 

قال الدكتور عصمت إن هناك حصر شامل بالأراضي غير المستخدمة ويجرى التعامل عليها بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وجهات أخرى في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.            

من جانبه، أكد المهندس خالد صديق أن صندوق التنمية الحضرية يهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة بالمجتمعات السكنية والمشروعات المختلفة، مبديًا حرص واستعداد الصندوق للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام في استثمار الأصول المملوكة لشركاتها التابعة.

قطاع الاعمال وزير قطاع الاعمال العام إدارة صندوق التنمية الحضرية أصول الشركات

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