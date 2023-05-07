كيف تتفادي شراء الذهب المغشوش..التموين توجه نصيحة للمواطنين

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، كيفية تفادي الغش في الذهب، مؤكدا أنه يجب شراء الذهب من تاجر معروف والحصول على فاتورة تفصيلية بالمشتريات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المستحيل غش دمغة المصوغات الذهبية؛ لأنه أشبه بالبصمة.

أشار إلى أنه لا توجد دلائل تشير إلى غش الذهب من عدمه، موضحا أن شراء الذهب من غير فاتورة يجعل من الصعب بيعه، ويعني أن المشتري تنازل عن حقوقه.

وشدد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، على أنه من الصعب انخفاض سعر الذهب في ظل الإقبال الكبير على المعدن النفيس لكونه مخزن قيمة جيد جدًا.