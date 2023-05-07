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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المدير الإقليمي للصحة العالمية: 61% من مؤسسات السودان الطبية متوقفة عن العمل

السودان
السودان

قال أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن ضعف النظام الصحي السوداني يمثل أزمة كبيرة، مشيرا إلى ارتفع عدد الوفيات إلى 550 حالة وفاة والإصابات إلى 4900 مصاب.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن 16% فقط من المؤسسات الصحية ما زالت تعمل و23% تعمل بطاقة جزئية و61% متوقفة تماما عن العمل.

 إمدادات المياه والكهرباء 

وتابع أن السودان يواجه تحديا كبيرا في توفير إمدادات المياه والكهرباء وأجهزة الأكسجين والأدوية والأدوات الجراحية للمرضى والمصابين جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع.

وأوضح أن هناك ترديا لنظم التقصي الوبائي في السودان، رغم أهمية الدور الذي يقوم به من جمع العينات بشأن الأمراض المعدية المرتبطة بالنواقل، كالملاريا والحمى النزفية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تهدف لضمان سلامة وأمن العاملين في القطاع الصحي بالسودان.

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