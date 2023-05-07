عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السعيد: تشكيل لجنة مصرية سعودية نقطة بداية لحضور عربي واضح في السودان

السودان
السودان

قال أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن قرارات الجامعة العربية والمجلس الوزاري بإنشاء لجنة اتصال عربية لبحث الأزمة في السودان، تتسم بكثير من الواقعية، موضحا أن تشكيل لجنة مصرية سعودية يمثل نقطة بداية لحضور عربي واضح في السودان، وستمهد السبيل أمام دور عربي أكثر وضوحا في الملف السوداني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرؤية العربية لا تساوي بين أطراف الصراع في السودان بل تنظر إلى وحدة وسلامة المؤسسات السودانية كهدف إستراتيجي وأولوية قصوى، مضيفا أنها لا تساوي بين جيش وطني يؤدي دوره الدستوري والقانوني وبين ميلشيا شبه عسكرية.

سلامة الدولة السودانية

ولفت إلى أن هناك حرص عربي بشأن الحفاظ على مقدرات وسلامة الدولة السودانية، موضحا أن ذلك لن يتحقق إلا بالحفاظ على المؤسسات الثلاث الأساسية التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانين والرعايا الأجانب.
 

اشتباكات مسلحة الجامعة العربية الدولة السودانية الدعم السريع العاصمة السودانية العاصمة السودانية الخرطوم الملف السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من موسكو بعد تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس حول العالم

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

ترشيحاتنا

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

تركيا.. تحذير من وقوع زلزال كبير وتسونامي في اسطنبول

تهديدات وسرقة| والد زوجة حسن شاكوش يستغيث على الهواء ويكشف تفاصيل مدوية

خطة أمريكا لإنهاء زحمة المواصلات تنفذ.. رسوم دخول السيارات لمناطق الذروة يبدأ في 2024| القصة كاملة

الأكل والشرب .. 6 حيل تساعد على علاج الدوخة

حسام سندي وضهري.. صور أثارت ضجة لـ شيرين مع زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يفأجا بـ حفرة كبيرة بالأرض في بريطانيا..هل ابتلعت سيارته؟

بدون مكياج.. إسعاد يونس في أحدث ظهور

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

فيديو

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

عصابة الـ 3 بنات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة..الأمن يفرّغ الكاميرات.. "فيديوجراف"

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ