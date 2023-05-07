دعاء الامتحان من القرآن.. 10 آيات تسهل الصعب وتلهمك الصواب في الجواب

لا شك أن دعاء الامتحان من القرآن يعد من أهم الأدعية التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والآباء والأمهات في هذا الوقت من العام، حيث إن هذه الفترة تشهد امتحانات نهاية العام للصفوف الدراسية المختلفة، والتي تعد من أكبر مخاوف الطلاب والآباء والأمهات، حيث تعد الامتحانات مرحلة فاصلة في حياة الطالب ، وهذا ما يجعل دعاء الامتحان بالنسبة للطلاب ، أحد مفاتيح بوابة تحقيق أحلامهم، وهكذا تتضح أهمية دعاء الامتحان من القرآن من الحاجة الملحة إليها ، ويضم تحت صيغ دعاء الامتحان المتعددة ومنها دعاء المذاكرة والحفظ ودعاء الامتحان اللهم لا سهل ، الذي يلجأ إليه الطالب عندما يواجه صعوبة، ودعاء تسهيل الامتحان وما نحوها فكل هذه الأدعية تأتي تحت عنوان أشمل وهو دعاء الامتحان ، الذي يحتاجه كل الطلاب الآن.

دعاء الامتحان

يزيد البحث عن دعاء الامتحان في هذه الآونة حيث امتحانات نهاية العام للصفوف الدراسية المختلفة، التي تؤرق الطلاب وأولياء الأمور، لأن دعاء الامتحان هو سبيل الخلاص الوحيد، حيث تخلص الطالب من مخاوفه وتلاعب الشيطان به في اللحظات الأخيرة، وبها تكون الطمأنينة والنجاة من ألاعيب الشيطان عن طريق الوهم بالنسيان ، من هنا فعن دعاء الامتحان التي بها يفتح الله تعالى على الطالب، ويسهل له الصعب ، "اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولي، باسم الله الفتاح، اللهم افتح علي فتوح العارفين، اللهم إنّي استودعك ما علمت فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسين إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين".

دعاء الامتحان من القرآن

يأتي دعاء الامتحان من آيات القرآن الذي يخلص الطلاب من النسيان ويثبت الحفظ، فبذكر الله تطمئن القلوب.

1. « رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي».

2. « رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا».

3. « وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا».

4. « رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ».

5.« وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ » الآية 77 من سورة القصص.

6. « وَلاَ تَقْولَنّ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلاّ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذْكُر رّبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)» من سورة الكهف.

7. « قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا » الآية 63 من سورة الكهف.

8. « سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ » الآية 6 من سورة الأعلى.

دعاء الامتحان من السنة

1. ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

2. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

3. ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

4. بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين.

5. اللهم افتح عليّنا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّنا رحمتك، وذكّرنا ما نسينا وأطلق به ألسنتنا، وقوي به عزمنا بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

6. اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك.

7. اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

8. اللهم ارزقني نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقها القمة في درجات العلم.

9. اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون قل لأحلامنا كوني.

10. اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغها أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظها وأصلحها وأصلح بها الأمة.