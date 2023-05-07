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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يكشف مخطط الإخوان لتدريب مليشيات سوريا وكيف تم إحباطه

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن سوريا في أحضان الجامعة العربية بعد عقد من الغياب منذ 2013، متمنيا عودة السوريين إلى بلادهم لحمايتها من التقسيم، لأن هناك دول لا تريد عودتهم من أجل احتلال سوريا.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الإخواني شارك في تدمير سوريا رغم أنه دعا لمؤتمر سماه نصرة سوريا.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مرسي قاطع سوريا وكان يتحدث باسم جماعته فقط وليس الدولة المصرية، وقال إن القوات المسلحة المصرية ستدرب عناصر من سوريا.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال توليه وزارة الدفاع أن القوات المسلحة لا تقاتل خارج الحدود ولا تدرب المليشيات.

الإعلامي أحمد موسى الجامعة العربية القوات المسلحة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الدفاع

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