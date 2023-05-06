طوابير لشحن الهواتف.. أحمد موسى: أزمة كهرباء في السودان بسبب الاشتباكات|فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لوقوف مجموعة من السودانيين طوابير من أجل شحن الهواتف المحمولة بسبب انقطاع الكهرباء جراء الاشتباكات .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "السودان يواجهون أزمة كبيرة في الكهرباء بسبب الاشتباكات".

وأضاف أحمد موسى: "السودان تعاني من أوضاع إنسانية صعبة وهناك نقص في الغذاء والمياه والكهرباء".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "آلاف السودانيين ينزحون من السودان ويتوجهون إلى مصر ومختلف الدول المتواجدة على الحدود السودانية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الشعب السوداني يدفع ثمن الأزمة الحالية والاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع".