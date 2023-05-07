كشف الإعلامي أحمد موسى، موقف مصر داعم لسوريا الشقيقة في كل الأوقات، مضيفا:"هناك اتصالات مباشرة لم تنقطع عن سوريا الشقيقة".



وأوضح أن سوريا في أحضان الجامعة العربية بعد عقد من الغياب منذ 2013، متمنيا عودة السوريين إلى بلادهم لحمايتها من التقسيم، لأن هناك دول لا تريد عودتهم من أجل احتلال سوريا.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الإخواني شارك في تدمير سوريا رغم أنه دعا لمؤتمر سماه نصرة سوريا.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مرسي قاطع سوريا وكان يتحدث باسم جماعته فقط وليس الدولة المصرية، وقال إن القوات المسلحة المصرية ستدرب عناصر من سوريا.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال توليه وزارة الدفاع أن القوات المسلحة لا تقاتل خارج الحدود ولا تدرب المليشيات.