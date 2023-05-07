ازدواجية وعنصرية.. أحمد موسى: بريطانيا رفضت دخول السودانيين مثل الأوكرانيين.. فيديو

فضح الإعلامي أحمد موسى، ازدواجية وعنصرية بريطانيا في تعاملها مع السودانيين والأوكرانيين في وقت تتعرض بلديهما لحرب.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بريطانيا منحت نحو نصف مليون تأشيرة للأوكرانيين لدخول البلاد في حين رفضت منح أي تأشيرة لمواطن سوداني.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن بريطانيا لها مصالح مع أوكرانيا ولذا سمحت بدخول مواطنيها، على عكس السودان التي لا توجد معها مصالح مشتركة، وهنا برزت العنصرية.

وأوضح أنه في مثل هذه المواقف لا بد أن تعرف الدول، مثل بريطانيا العنصرية التي أغلقت أبوابها في وجه السودانيين الفارين من الحرب.