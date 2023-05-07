دعاء قبل وأثناء وبعد الامتحان.. ردده الليلة وحتى تسليم ورقة الإجابة غدا

لا شك أن دعاء قبل وأثناء وبعد الامتحان يعد صيغة جامعة لكل أدعية الامتحان التي يحتاجها الطلاب في هذا الوقت من العام، حيث يشهد امتحانات نهاية العام للصفوف الدراسية المختلفة، وهكذا يكون دعاء قبل وأثناء وبعد الامتحان بالنسبة للطلاب ، للتخلص من كل مخاوفهم من الامتحانات وصعوباتها ، ويضم صيغ دعاء قبل وأثناء وبعد الامتحان المتعددة ومنها دعاء المذاكرة والحفظ ، الذي يلجأ إليه الطالب عندما يواجه صعوبة، ودعاء تسهيل الامتحان ونحوه فكل هذه الأدعية تأتي تحت عنوان أشمل وهو دعاء الامتحان ، الذي يحتاجه كل الطلاب الآن.

دعاء قبل وأثناء وبعد الامتحان

يعد دعاء قبل وأثناء وبعد الامتحان من أهم الأدعية التي يبحث عنها الطلاب في هذا الوقت ، حيث تحين امتحانات نهاية العام الدراسي ، ويصاحب دعاء قبل وأثناء وبعد الامتحان الطلاب من المذاكرة والانتهاء منها فدخول الامتحان وخلاله إلى نهاية الإجابة والخروج من اللجنة ، وبمعنى آخر فإنه يجمع كل صيغ دعاء الامتحان بكل مراحله، ويمكن تفصيل دعاء قبل وأثناء وبعد الامتحان فيما يلي من الأدعية:

اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ إنّي مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين.

ربّ اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي.

اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين.

اللهم افتح عليّنا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّنا رحمتك، وذكّرنا ما نسينا وأطلق به ألسنتنا، وقوي به عزمنا بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك.

اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اللهم ارزقني نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقها القمة في درجات العلم.

اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون قل لأحلامنا كوني.

اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغها أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظها وأصلحها وأصلح بها الأمة.

عند نهاية الإجابة الحمد الله الّذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربّ العالمين.

دعاء قبل الامتحان

1. اللهمّ أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة بحق قولك: «الرَّحْمَـنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ».

2. اللهم بحق قولك (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ)، وبحق (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)، وبحق (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّـهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى)، وبحق (فَفَهَّمناها سُلَيمانَ وَكُلًّا آتَينا حُكمًا وَعِلمًا).

3. اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب.

4. اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

5. اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَعَلَّمناهُ مِن لَدُنّا عِلمًا)، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك.

6. اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ)، اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.

7. اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهمّ اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي شعري نورًا، وفى عظامي نورًا، وفى دمي نورًا، ونورًا من خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا، واجعل لي نورًا.

7. اللهمّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدلٌ فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح العارفين بحكمتك وأن تنشر عليَّ من خزائن رحمتك وذكرني من العلم ما نسيت يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كُتِبَ ويُكتَبُ إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

8. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم وافتح عليَّ بمعرفة العلم وحسن أخلاقي بالحلم، وحبب إلى قلبي وعقلي ونفسي وكل جوارحي القراءة والدراسة والتعلم والمطالعة.

9. اللهم ألهمني علمًا أعرف به أوامرك وأجتنب به نواهيك، وارزقني بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين، وسرعة إلهام الملائكة المقرّبين، وعلّمني أسرار حكمتك يا حي يا قيوم يا ربَّ موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمدِ صلى الله عليه وسلم.

10. اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم.

12. اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيّدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان، وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وقوت العقول وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

13. اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

14. اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

دعاء أثناء الامتحان

يزيد البحث عن دعاء أثناء الامتحان في هذه الآونة حيث امتحانات نهاية العام للصفوف الدراسية المختلفة، التي تؤرق الطلاب وأولياء الأمور، لأن دعاء الامتحان هو سبيل الخلاص الوحيد، حيث تخلص الطالب من مخاوفه وتلاعب الشيطان به في اللحظات الأخيرة، وبها تكون الطمأنينة والنجاة من ألاعيب الشيطان عن طريق الوهم بالنسيان ، من هنا فعن دعاء الامتحان التي بها يفتح الله تعالى على الطالب، ويسهل له الصعب ، "اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولي، باسم الله الفتاح، اللهم افتح علي فتوح العارفين، اللهم إنّي استودعك ما علمت فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسين إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين".