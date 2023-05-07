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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام زكي يكشف تفاصيل عودة سوريا لمقعدها بجامعة الدول العربية

صدى البلد

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تفاصيل عودة سوريا للجامعة العربية، رسميًا؛ عقب خلو مفعدها لمدة 12 عامًا، ودور الجامعة في حل الأزمة السودانية.

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه جاري إبلاغ سوريا؛ غدًا صباحًا على أقصى تقدير، بهذا القرار؛ وهو سيرتب عليه ترشيح مندوب سوري بالجامعة.

وأضاف الأمين العام المساعد للجامعة العربية، مساء اليوم الأحد، أن سوريا ستعود لممارسة مهامها بالجامعة العربية؛ بعد هذا القرار، لافتًا إلى أن القرار صدر بتوافق الدول الأعضاء، وسيتم اتخاذ الأمور تباعًا بشأن تنفيذ القرار، كما أن هناك توافقًا لتشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع في دول جوار سوريا.

وعن الأوضاع الخاصة بالملف السوداني، لفت السفير حسام زكي، إلى أن الأزمة السودانية شهدت تدخلات عدة من أطراف إقليمية ودولية؛ والجميع كان يهدف لتحقيق مصالحه، مؤكدًا تشكيل مجموعة اتصلا وزارية من مصر والسعودية والأمين العام للجامعة العربية؛ لمتابعة الجزء السياسي والتفاوضي؛ ومنه الشق الإنساني.

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