التعليم العالي تعلن آليات قبول الطلاب العائدين من السودان وروسيا

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل اجتماع اليوم؛ بشأن حل أزمة الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان

وأكد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، أن مجلس الوزراء أعلن قبول تحويل هؤلاء الطلاب.

ولفت إلي أن وزير التعليم العالي أكد استيعاب كامل العدد للطلاب العائدين من هذه الدول؛ لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، مساء اليوم الأحد، أن السودان بها 5 آلاف طالب ونعمل على استيعابهم بالجامعات المصرية، كما أن مصر تُرحّب بأي طالب قادم من أوكرانيا وروسيا والسودان؛ لديه رغبة لاستكمال دراسته داخل مصر.

ولفت الدكتور عادل عبد الغفار، إلى أن الطالب الذي سيُقدّم طلب التحاق بالجامعات المصرية؛ سيقوم بملئ استمارة تعهد يضع فيها بياناته الصحيحة، لافتًا إلى أن الطالب الذي سيقدم بيانات تُفيد بأنه في السنة الدراسية الثالثة، على سبيل المثال؛ سيخضع لاختبار مهارات؛ وبناءً عليه سيتم تقييم مستواه لإلحاقه بالسنة الدراسية المناسبة لهذا التقييم.