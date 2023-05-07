مدير النشاط بـ الأهلي يكشف سر الفوز علي الزمالك بالسوبر الإفريقي لليد

كشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي، سر الفوز بالسوبر الإفريقي لليد أمام الزمالك.

وقال العوضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"جمهور الزمالك كان نموذج محترم ولاعبين محترمين وقدموا أداء محترم وهارد لك لهم.

وأردف خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن جماهير النادي لا يرضون ببطولة واحدة و ويرغبون في الفوز بالبطولات، والنادي خُلق لحصد البطولات.

وأكد أن الجمهور كان سند كبير للنادي الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، موضحا أن الشياطين الحمر حققوا اللقب للمرة الثانية على التوالي.

واستطرد أن اللاعبين تعبوا وحصدوا نتيجة هذا من خلال حصد البطولات وتوجوا على حساب الزمالك في مباراة صعبة بالسوبر الأفريقي.

وتابع:"جمهور الزمالك كان نموذج محترم ولاعبين محترمين وقدموا أداء محترم وهارد لك لهم.

وأردف خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أن جماهير النادي لا يرضون ببطولة واحدة و ويرغبون في الفوز بالبطولات، والنادي خُلق لحصد البطولات.

وأكد أن الجمهور كان سند كبير للنادي الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، موضحا أن الشياطين الحمر حققوا اللقب للمرة الثانية على التوالي.

واستطرد أن اللاعبين تعبوا وحصدوا نتيجة هذا من خلال حصد البطولات وتوجوا على حساب الزمالك في مباراة صعبة بالسوبر الأفريقي.