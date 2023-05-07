عبد الرحمن فيصل: شخصية الأهلي وراء الفوز بالسوبر الأفريقي لليد

عبر عبد الرحمن فيصل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك، وقطع بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح أن التتويج باللقب على صالة الأمير عبد الله الفيصل له مذاق خاص، ويمثل نقطة فارقة في موسم الفريق، الذي يسعى إلى إكماله بالفوز بلقب كأس الكؤوس التي يستضيفها النادي.

وكشف فيصل عن أن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على الفوز بالبطولة، وعدم التفريط في فرصة المشاركة من جديد في مونديال الأندية.

وتوج «رجال يد الأهلي» بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27-24.