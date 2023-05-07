خالد عبد الفتاح يواصل الاحتفال بلقب كأس السوبر مع الأهلي

احتفل خالد عبد الفتاخ نجم النادى الأهلي بالفوز ببطولة السوبر علي نظيره بيراميدز التي أقيمت في الإمارات الجمعة الماضية وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

ونشر عبد الفتاح مجموعة من الصور مع كأس السوبر عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب : "كأس جديد بطولة جديدة"

يستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في القاهرة، الجمعة 19 مايو الحالي. وأسند «كاف»، مهمة إدارة مباراة الإياب إلى الحكم الموريتاني دحان بيده، ويعاونه جيرسون إيمليانو وحمدين ديبا، والحكم الرابع الإيفواري إبراهيم كالو.