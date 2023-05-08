فايز فرحات: الأهم من الأبنية التشريعية للحياة السياسية هي ثقافة المشاركة نفسها

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قواعد تعزيز نشاط الأحزاب السياسية تضم العديد من وجهات النظر التي طرحت داخل الحوار الوطني.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي محمود السعيد، أن جميع المشاركين في هذا المحور أرجعوا تأخر نشاط الأحزاب إلى معوقات عدة، مادية وإدارية، لكن أهمها هي ثقافة وجود الأحزاب.

ولفت إلى أن الوزن النسبي للحزب السياسي كإطار للتعبير عن مصالح فئات وشرائح داخل المجتمع يتراجع بشكل عام في العالم كله، وهذا ليس تقليلا من شأن الأحزاب بل هي تطورات تطرأ على الحياة السياسية.

الأحزاب السياسية

وأكد أن جميع وجهات النظر الخاصة بنشاط الأحزاب السياسية في مصر ستناقش في لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، حتى اللجان الأخرى ستخدم على مخرجات هذه اللجنة، فلجنة المحليات ستركز على الانتخابات المحلية، وبالتالي دور الأحزاب في هذا الشأن، ليصبح الحوار الوطني بناء متكاملا يخدم بعضه.

وشدد على أن قضية المشاركة السياسية لا تحكمها القوانين، فيمكن أن يكون لدينا أبنية تشريعية ودستورية قوية تمهد لحياة سياسية قوية، لكن ثقافة المشاركة السياسية غير موجودة لدى الشعب.